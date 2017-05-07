Adil Öksüz'ü serbet bırakan hakimin sinsi gülüşü

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı Otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'CÜ GÜLÜMSEMESİ

Sönmez'in, gözaltına alındığı sırada tıpkı diğer FETÖ'cüler gibi gülümsemesi dikkat çekti.