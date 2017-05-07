taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Adil Öksüz'ü serbet bırakan hakimin sinsi gülüşü

Fetullahçı katillerin en dikkat çekici özelliği, yakalandıklarında takındıkları o kibirli, sinsi gülüşleri..

07.05.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. Gündem
Adil Öksüz'ü serbet bırakan hakimin sinsi gülüşü

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Adil Öksüz'ü serbet bırakan hakimin sinsi gülüşü

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı Otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'CÜ GÜLÜMSEMESİ

Sönmez'in, gözaltına alındığı sırada tıpkı diğer FETÖ'cüler gibi gülümsemesi dikkat çekti.

Adil Öksüz'ü serbet bırakan hakimin sinsi gülüşü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

608
Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

156
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

175
Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı

Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı

99
Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

2
Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

175
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM