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Adil Öksüz'ün kardeşi hakim karşısına çıktı

Karabük'te FETÖ davasında FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kardeşi Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz'ün yargılanmasına devam edildi.

05.06.2017 - 19:49
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Tutuklu sanıklar; Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt, Mahmut Çelik ve Seymen Kahraman ile tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında 5-10 yıl hapis cezası istenen sanıklardan Adil Öksüz’ün kardeşi Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz, savunmasında bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı.

Adil Öksüz'ün kardeşi hakim karşısına çıktı

KARDEŞ OLMA İRADESİ BANA AİT DEĞİL

FETÖ/PDY yapısına uzak olduğunu ileri süren Öksüz, "Adil Öksüz ile kardeş olma iradesi bana ait değil. Bir başkasının işlemiş olduğu iddia edilen eylemin cezasını 11 aydır tutuklu olarak ben çekiyorum. Suçun şahsiliği kuralı ihlal edilmektedir’’ dedi.

FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİ MAHKEMEDE KIVIRDI

Mahkeme Başkanı, FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan eşi Havva Emel Öksüz’ün ‘ByLock’ programı kullandığının tespit edildiğini, bunu öğrenince eşine kiminle bu programdan konuştuğunu sorup sormadığını sanığa sordu.

Sanık Öksüz de "Eşimle konuştum. Ancak, kiminle konuştuğunu sormadım. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Daha önceden 'ByLock' kullandığını bilmiyordum. Sordum, 'Evet kullandım, sana söylemedim. Kısa süreli kullandım onun için sana da söylemedim' diye bana söyledi. Ne yazdın, sana ne yazdılar? diye detaylı sormadım" diye konuştu.

Hakimin, "Hiç merak etmedin mi?" sorusu üzerine Öksüz, "Bu tür konulara hiç girmedim. Merak da etmedim doğrusu" diye yanıt verdi

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