CIA FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan'da yakaladı

ABD vatandaşı olarak 'Kevin' ismini alan Öksüz'ün ABD birimlerince arandığı ve Ermenistan polisi ile Interpol'ün ortak yürüttüğü operasyonla yakalandığı belirtildi.

Ermenistan basınında yer alan haberlerde Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ni sahte belgelerle kandırmak suçundan arandığı ve 23 Ağustos'ta ABD tarafından Ermeni birimlerine 'aranıyor' bilgisinin verildiği belirtildi.

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Öksüz'ün 2013 yılında Temsilciler Meclisi üyesi bir grubu Azerbaycan ve Türkiye'ye davet ettiği ancak Etik Komite'ye bu geziyle ilgili parasal kaynakların yer aldığı evraklarda usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Geziyi organize eden kuruluşu yöneten Öksüz'ün, geziye katılan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine binlerce dolarlık hediyeler verdiği iddia ediliyor.