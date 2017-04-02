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Adil Öksüz'ün kardeşinin soyadı değişikliği talebine ret

FETÖ'den aranan firari Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz'ün soyadını değiştirmek için açtığı davada mahkeme ret kararı verdi.

02.04.2017 - 05:58
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Eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün soyadını değiştirmek için açtığı davada mahkeme ret kararı verdi.

Karabük'te tutuklu bulunan Ahmet Öksüz, 12 Ekim'de Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, FETÖ ile yakınlığını bildiği için ağabeyi Adil Öksüz'le yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini belirterek, kardeşiyle aynı soyadı taşımak istemediğinden "Öksüz" soyadlarının "Berrak" olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinde önceki gün görülen davada, Öksüz'ün soyadı değişikliği talebi mahkeme tarafından reddedildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Karabük Üniversitesinde akademisyenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adli Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz, 3 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Muhabir: Ersin Turan
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