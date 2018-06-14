Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.

Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli iş yerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkat çekti.

EVİNİN DEĞERİ 550 BİN DOLAR

Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield semtinde oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evinin önünde de çeşitli markalarda 3-4 ayrı araç bulunuyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD bayrağını öptü ViDEO

FETÖ'CÜ YILDIRIM'IN ABD BAYRAĞI AŞKI

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım’ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görülüyor.

Yıldırım’ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor. Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, iş yerinin dış kısmına asılıyor.

KİLİT İSİM

Lüks yaşamı ile dikkat çeken Yıldırım'ın, FETÖ darbe girişiminin iki kilit ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı biliniyor.

Öksüz'le akrabalık ve örgüt bağının yanı sıra Kemal Batmaz’la iş ilişkisi ortaya çıkan Yıldırım, başarısız darbe girişiminin planlayıcıları olan FETÖ'cü iki imamın Amerika'daki faaliyetlerinde önemli lojistik destekler sağladı.

Yıldırım’ın FETÖ’nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen ve Kemal Batmaz'ın yöneticilik yaptığı Kaynak Holding bünyesindeki firmalarda ortaklık ilişkisine girdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Abdulhadi Yıldırım’ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu tespit edilmişti.

17 Haziran 2008 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, 1 milyon TL sermayeli şirkette Abdülhadi Yıldırım’ın yüzde 4’e tekabül eden 40 bin liralık hissesi kayda geçmişti.

Ayrıca Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 27 şüpheliye ilişkin hazırlanan fezlekede, holdingin örgüt bağlantısına yönelik ilginç tespitler yer almıştı.

Fezlekede, Adil Öksüz ile Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Kaynak Holding ile ilgili bağlantılarına yönelik yapılan araştırmalara yer verilmişti.

Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş., Gürmed Tıbbi ve Teknik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaynak Dış Ticaret A.Ş., Kaynak Kağıt A.Ş., Kaynak Medya A.Ş. gibi şirketlerde sermaye ortağı olduğu veya yönetim kurulu üyeliği görevi yaptığı fezlekede yer alan bilgiler arasındaydı.

Fezlekede, firari örgüt imamı, darbe yöneticisi Adil Öksüz'ün, holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazdığı iddia edilen "Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an" kitabının satışının da holding bünyesinde yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca fezlekede Öksüz'ün kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbı ve Teknolojik Sistemler A.Ş.'den satın aldığının belirlendiği aktarılmıştı.

BATMAZ'LA BİN 100 KEZ GÖRÜŞTÜ

Darbe girişimiyle ilgili yargılamada Kemal Batmaz’ın Adil Öksüz tarafından kullanıldığı tespit edilen telefon hattı üzerinden 2010 yılı itibarıyla 925 kez görüşme yaptığı tespit edilmişti.

Batmaz'ın, FETÖ üyesi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Batmaz, daha sonra değiştirdiği ifadesinde "Ben Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu öğrendiğim Abdulhadi Yıldırım ile yaklaşık 8-10 yıldır tanışırım. Fakat Adil Öksüz'ü tanımam. Ancak kendisini hangi ortamda ve hangi vesile ile tanıdığımı hatırlamıyorum. Yıldırım'ın en son ABD'de oto galeri işi yaptığını biliyorum." demişti.

EŞİ DE İTİRAF ETMİŞTİ

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz da yargılandığı davada hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, Adil Öksüz'ü tanımadığını, eşi ile irtibatı olup olmadığını bilmediğini ileri sürmüştü.

Ancak Gonca Batmaz, Yıldırım’la eşi arasındaki ilişkiyi şu sözlerle itiraf etmişti: “Abdulhadi Yıldırım (Öksüz'ün kayınbiraderi) isimli kişiyle eşimin iş ilişkisi olduğunu hatırlıyorum. Beni ve çocuklarımı mağdur eden, terörist olarak anılan birinin eşi olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Boşanmak için avukatıma vekalet vereceğim.”