Adil Öksüz'ün kuzeni hakkında karar çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde Savcı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede "TSK imamı" olarak belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, bu ay başında Adnan Menderes Havaalanında yurtdışına kaçmak isterken yakalanmıştı.

HAVAALANINDA YAKALANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İzmir'de yaşayan ve ByLock kullanıcısı olan Zübeyir Öksüz'ün, FETÖ'nün dershanesinde öğretmenlik yaptığı, Helezon Gençlik ve Spor Derneğinde yöneticilik yaptığı tespit edilmişti. Zübeyir Öksüz'ün İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına kaçmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Öksüz, gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen kuzen Öksüz, terör örgütüne üye olmak, örgüte eleman kazandırmak, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak, örgüte finans sağlamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.