taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Adil Öksüz'ün kuzeni hakkında karar çıktı

İzmir'deki Fetö soruşturmasında gözaltına alınan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

Ajanslar | 23.12.2016 - 19:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde Savcı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede "TSK imamı" olarak belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, bu ay başında Adnan Menderes Havaalanında yurtdışına kaçmak isterken yakalanmıştı.

HAVAALANINDA YAKALANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İzmir'de yaşayan ve ByLock kullanıcısı olan Zübeyir Öksüz'ün, FETÖ'nün dershanesinde öğretmenlik yaptığı, Helezon Gençlik ve Spor Derneğinde yöneticilik yaptığı tespit edilmişti. Zübeyir Öksüz'ün İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına kaçmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Öksüz, gözaltına alınmıştı.

Adil Öksüz'ün kuzeni hakkında karar çıktı

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen kuzen Öksüz, terör örgütüne üye olmak, örgüte eleman kazandırmak, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak, örgüte finans sağlamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

117
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

137
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

470
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM