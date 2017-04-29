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Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz'ün, ByLock kullandığı halde etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.

29.04.2017 - 00:15
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Karabük’te, FETÖ/PDY davasında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 1'i firari, 2'si tutuksuz 16 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Ahmet Öksüz, duruşmada hakimin anlattığı bu durumdan haberi olmadığını ileri sürdü.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt, Mahmut Çelik ve Seymen Kahraman ile tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay'ın, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan, 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların tümü duruşmada hazır bulunurken, Seymen Kahraman, Burhaniye F Tipi Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle ifade verdi. Firari Halil İbrahim Demirci ise duruşmaya gelmedi.

Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

HANSA KOD ADIYLA BYLOCK GÖRÜŞMESİ

Öksüz, hakimin sorusu üzerine daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi Havva Emel Öksüz'ün örgüt içinde bir konumu olmadığından emin olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, Havva Emel Öksüz'ün, "Fatih Koleji'nin düzenlediği çaylardan tanıdığım Ayşe isminde bir bayan telefonla görüşmelerimizin sakıncalı olduğundan bir program üzerinden konuşmamızın daha iyi olacağını söyleyerek telefonumu istedi, bir program yükledi. Programı kuran kişinin program üzerindeki ismini 'Meryem' olarak hatırlıyorum. Benim adım ise yanlış hatırlamıyorsam 'Hansa' kod adıyla kayıtlıydı. Bu görüşmelerimizi 'ByLock' üzerinden bire bir yapıyorduk" şeklindeki ifadesini okudu.

Ahmet Öksüz ise "Bu yapıdan bana hiç bahsetmedi. 'ByLock' kullanmasından bahsetmedi’’ dedi.

EŞİNİN PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANDIĞINDA HABERİ YOK

Hakim, "Eşiniz nerede şu an, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullanmasına rağmen neden dışarıda, var mı bilginiz?" diye sordu. Sanık Öksüz'ün bilgisi olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş. Bildiklerini anlatmış, savcılık takdiriyle de serbest kalmış" dedi. Bunu bilmediğini tekrarlayan Öksüz, "Avukatlar aracılığıyla yalınızca ByLock kullandığını öğrendim" diye konuştu.

Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

Duruşmada diğer sanıklar da tek tek, tekrar savunmalarını yaptı. Ardından avukatlar, müvekkilerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, Ahmet Öksüz ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

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