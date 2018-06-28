Adil Seçim Sistemi gerçekleri

24 Haziran gecesi sonuçları yanlış gösteren ve seçmenleri kandıran Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel günah çıkardı:

UYGULAMANIN SÜREÇLERİ ŞEFFAF DEĞİLDİ

"Tüm süreçleri şeffaf olmayan hiçbir oluşum ve kampanyaya dahil olmayacağımı öğrenmiş oldum.

GAZLA KURULMUŞ SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ

Hoş, 5 seçimdir seçim gecesine kadar "merak etmeyin, oylarınıza sahip çıkacağız", "siz görevinizi fedakârlığını yapın gerisi bizde" diye bol kahramanlık hikâyeleri ve "ülke elden gidiyor size ihtiyaç var" deyip her seçim gecesi seçim sonuçları takibi üzerine kurulmuş örgütlenmelerin ve sistemlerin çökmesini deneyimledik.

Seçim gecesi CHP'nin kendi kendini yalanladığı anlar

SAÇMALIĞIN ORTASINDA KALDIK

Referandum gecesi de aynı saçmalığın ortasında bulmuştum kendimi. Nasıl kandırıldığımızı çok acı bir şekilde tecrübe etmiştim. Ama bu seçimde en yüksek tondan ve müthiş bir ikna süreciyle onlarca kurum ve kişinin referansıyla yeni bir seçim takibi sistemi oluşturulunca mücadeleden kaçmayan insanlar olarak yine bu sürece dahil olduk.

150 YILLIK TELEFON TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTIRILAMADI

Seçim gecesi telefon uygulaması, seçim ekranının çalışmamasını geçtim, 150 yıllık telefon teknolojisini bile çalıştıramamışlardı.

"YSK BİLE BİZDEN ÖĞRENECEK" DİYE KANDIRDILAR

Halbuki bu uygulamayı geliştiren CHP'liler "YSK bile bizden öğrenecek sonuçları gerekirse yapay zeka bile kullanacağız" diye bayağı iddialı cümleler kurabilmişlerdi. Bu rezillik sonrası bizlere bir tane bile açıklama yapılmadı. 3 gün geçti. Bu yaşanan süreçli ilgili ne sorumluluk alan var ne açıklama yapan var.

HALK APTAL YERİNE KONULDU

Halkı aptal yerine koyanlarla bir daha çalışma yapmayacağımı öğrenmiş oldum. Katılımcı ve şeffaf süreçleri olmayan, "biz hallettik rahat olun", "bizim çocuklar yapıyor merak etmeyin" psikolojisi kaybetmeye mahkumdur. Seçimi muhalefet kazansaydı bile, iktidar kazandık dese karşısına bilgi, belge ve veri ile çıkabilecek bir yapı-sistem bile yoktu."