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Adil Seçim uygulamasının neden çalışmadığı belli oldu

Adil Seçim Uygulamasının neden işe yaramadığı, sosyal medyadan paylaştıkları faturalarla ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 11:28..
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Adil Seçim uygulamasının neden çalışmadığı belli oldu

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kendilerini rezil eden sisteme 80 bin lira ödediklerini gösteren faturaları paylaştı.

Adil Seçim uygulamasının neden çalışmadığı belli oldu

EL YAZMASI FATURA

Faturaların kırtasiyede satılan, ancak noter onayıyla resmiyet kazanan günümüz teknolojisinden arşınlarca uzak hali, uygulamanın ne kadar zayıf ve amatör olabileceğini ortaya koydu. Seçim gecesi çalışmayan uygulama ile ilgili açıklama bile oldukça geç gelmişti.

Adil Seçim uygulamasının neden çalışmadığı belli oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

Adil Seçim uygulamasının neden çalışmadığı belli oldu

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