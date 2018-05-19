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Adilcevaz'da 7 kınalı keklik ele geçirildi

Bitlis Adilcevaz'da polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında 7 kınalı keklik yakalandı.

İHA | 19.05.2018 - 18:31..
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Adilcevaz'da yol uygulaması yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adilcevaz-Ahlat karayolu üzerinde bulunan Çimenli Mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir araçta arama yaptı.

7 KINALI KEKLİK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada araç içerisindeki kafes ve kutularda 7 adet kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. El konulan kınalı keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak keklik avcılığı yapan M.L.A. ve V.I. isimli şahıslara Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 500 TL para cezası verildi.

Adilcevaz'da 7 kınalı keklik ele geçirildi



Adilcevaz'da 7 kınalı keklik ele geçirildi

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