Adıyaman ile Şanlıurfa'nın çiğ köfte rekabeti

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman çiğ köftesine coğrafi işaret tescili almak için 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kenti ziyareti sırasında bu başvurularının gündeme geldiğini ifade eden Uslu, Bakan Özlü'nün bu ürünün tescili konusunda son aşamaya gelindiği müjdesini verdiğini aktardı.

"BAKANIMIZ MÜJDEYİ VERDİ"

Uslu, şunları kaydetti:

"Adıyaman çiğ köftesinin markalaşması, coğrafi işaretin Adıyaman'a verilmesi bizim için önemli bir gelişme. Bakanımızın da ilimizde bu müjdeyi vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Adıyaman'a hayırlı olsun. Bunun yanında Tut ilçesinin dutu, Besni üzümü, Gölbaşı Peygamber üzümü için de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuruda bulunduk. Şu anda sonuçlanan, yakında belgesini alacağımız Adıyaman çiğ köftesi. Çiğ köfte birçok ilde sahiplenilmeye çalışılıyor. Tadı ve kalitesinden dolayı bunu Adıyaman çiğ köftesinin hak ettiğini düşünüyorum."

"ÇİĞ KÖFTE, ADIYAMAN'LA ÖZDEŞLEŞTİ"

Uslu, Adıyamanlılara bir müjde daha vermek istediğini belirterek, yakında mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin açılışını yapacaklarını bildirdi. Uslu, ÇED raporunun tamamlandığını, müteşebbis heyetini kurmak için Vali Nurullah Naci Kalkancı ile bir araya gelip paydaşları belirleyeceklerini kaydetti.

Çiğ köfte ustası Kenan Şimşek de çiğ köftenin Adıyaman ile özdeşleştiğini, Türkiye ve dünyaya bu ürünün Adıyaman'a ait olduğunu ispatlamak istediklerini söyledi.

ŞANLIURFA'DAN İTİRAZ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, yaptığı açıklamada, Adıyaman Ticaret Odasının, Adıyaman çiğ köftesinin tesciline yönelik çalışmalarda sona gelindiğine dikkati çekerek, tescil edilmiş bir ürünün yeniden tescil edilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

"ÇİĞ KÖFTEMİZ 2008'DE TESCİLLENDİ"

Adıyaman çiğ köftesinin ilana yeni çıktığını ve 3 aylık bir itiraz süresi bulunduğunu anlatan İsmail Demirkol, şöyle konuştu:

"Bu 3 aylık süre içinde itirazlar olacak. Biz bu konuda çalışmalarımızı tamamladık ve avukatımız nezdinde itirazımızı yapacağız. Adıyaman'ın bir köftesi var bunu inkar edemeyiz ama o çiğ köfte değil. Onların yaptığı etsiz, ona başka bir isim koymaları lazım, onların yaptığına 'çiğ köfte' denilemez. Çiğ köfte için 2006 yılında başvurumuzu yaptık ve 2008 yılında da tescili yapıldı. Yani çiğ köfte zaten tescillenmiş bir ürün. Tescillenmiş bir ürünün başka bir il adına tekrar tescillenmesi söz konusu olamaz."

Patent başvurusu müracaatlarında çiğ köftenin nasıl yapılması gerektiği ve neden Şanlıurfa'ya ait olduğunun detaylarıyla anlatıldığını ifade eden Demirkol, "Zaten malum, çiğ köftenin bütün Türkiye tarafından Şanlıurfa'nın olduğu biliniyor. Çiğ köfte Şanlıurfa'nın ürünüdür ve Şanlıurfa ile özdeşleşmiştir. Türkiye'de 'çiğ köfte' denilince akla ilk Şanlıurfa gelir." şeklinde konuştu.