taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.147
USD
3,8821
EURO
4,5983
ALTIN
160,44
PETR
61,6200

Adıyaman ile Şanlıurfa'nın çiğ köfte rekabeti

Adıyaman Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu'nun çiğ köftenin kendi illerine tescilleneceği açıklamasına Şanlıurfa'dan yanıt geldi.

15.11.2017 - 13:10
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman çiğ köftesine coğrafi işaret tescili almak için 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kenti ziyareti sırasında bu başvurularının gündeme geldiğini ifade eden Uslu, Bakan Özlü'nün bu ürünün tescili konusunda son aşamaya gelindiği müjdesini verdiğini aktardı.

Adıyaman ile Şanlıurfa'nın çiğ köfte rekabeti

"BAKANIMIZ MÜJDEYİ VERDİ"

Uslu, şunları kaydetti:

"Adıyaman çiğ köftesinin markalaşması, coğrafi işaretin Adıyaman'a verilmesi bizim için önemli bir gelişme. Bakanımızın da ilimizde bu müjdeyi vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Adıyaman'a hayırlı olsun. Bunun yanında Tut ilçesinin dutu, Besni üzümü, Gölbaşı Peygamber üzümü için de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuruda bulunduk. Şu anda sonuçlanan, yakında belgesini alacağımız Adıyaman çiğ köftesi. Çiğ köfte birçok ilde sahiplenilmeye çalışılıyor. Tadı ve kalitesinden dolayı bunu Adıyaman çiğ köftesinin hak ettiğini düşünüyorum."

Adıyaman ile Şanlıurfa'nın çiğ köfte rekabeti

"ÇİĞ KÖFTE, ADIYAMAN'LA ÖZDEŞLEŞTİ"

Uslu, Adıyamanlılara bir müjde daha vermek istediğini belirterek, yakında mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin açılışını yapacaklarını bildirdi. Uslu, ÇED raporunun tamamlandığını, müteşebbis heyetini kurmak için Vali Nurullah Naci Kalkancı ile bir araya gelip paydaşları belirleyeceklerini kaydetti.

Çiğ köfte ustası Kenan Şimşek de çiğ köftenin Adıyaman ile özdeşleştiğini, Türkiye ve dünyaya bu ürünün Adıyaman'a ait olduğunu ispatlamak istediklerini söyledi.

Adıyaman ile Şanlıurfa'nın çiğ köfte rekabeti

ŞANLIURFA'DAN İTİRAZ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, yaptığı açıklamada, Adıyaman Ticaret Odasının, Adıyaman çiğ köftesinin tesciline yönelik çalışmalarda sona gelindiğine dikkati çekerek, tescil edilmiş bir ürünün yeniden tescil edilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

"ÇİĞ KÖFTEMİZ 2008'DE TESCİLLENDİ"

Adıyaman çiğ köftesinin ilana yeni çıktığını ve 3 aylık bir itiraz süresi bulunduğunu anlatan İsmail Demirkol, şöyle konuştu:

"Bu 3 aylık süre içinde itirazlar olacak. Biz bu konuda çalışmalarımızı tamamladık ve avukatımız nezdinde itirazımızı yapacağız. Adıyaman'ın bir köftesi var bunu inkar edemeyiz ama o çiğ köfte değil. Onların yaptığı etsiz, ona başka bir isim koymaları lazım, onların yaptığına 'çiğ köfte' denilemez. Çiğ köfte için 2006 yılında başvurumuzu yaptık ve 2008 yılında da tescili yapıldı. Yani çiğ köfte zaten tescillenmiş bir ürün. Tescillenmiş bir ürünün başka bir il adına tekrar tescillenmesi söz konusu olamaz."

Patent başvurusu müracaatlarında çiğ köftenin nasıl yapılması gerektiği ve neden Şanlıurfa'ya ait olduğunun detaylarıyla anlatıldığını ifade eden Demirkol, "Zaten malum, çiğ köftenin bütün Türkiye tarafından Şanlıurfa'nın olduğu biliniyor. Çiğ köfte Şanlıurfa'nın ürünüdür ve Şanlıurfa ile özdeşleşmiştir. Türkiye'de 'çiğ köfte' denilince akla ilk Şanlıurfa gelir." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Metrobüs asansöründe 8 kişi mahsur kaldı
Zincirlikuyu'daki metrobüs durağında bulunan asansörde 8 kişi mahsur kaldı.
CHP'li belediye havuzda haşemaya izin vermiyor
Kadıköy Belediyesi'nin Acıbadem'deki yüzme havuzunda kadınlar için ayrı saat olmaması ve haşemayla girilmesine izin verilmemesine tepki var.
İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti
2015-2016 yılları arasında İstanbul'dan ayrılanların sayısı İstanbul'a gelenlerinden sayısından 70 bin kişi fazla oldu.
Valiliklerden 'yayla evlerinde yiyecek bırakmayın' uyarısı
Başta Karadeniz Bölgesinde şehirler olmak üzere birçok valilik, yayla evlerinde terörle mücadele için yiyecek bırakmayın uyarısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

90
İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

116
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

388
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

99
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

194
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

165
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM