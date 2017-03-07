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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Adıaman merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

07.03.2017 - 13:27
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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, geçen perşembe günü mesleklerinden ihraç edilen polislere yönelik operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adıyaman, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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