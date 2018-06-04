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Adıyaman sağanak yağışa teslim oldu

Adıyaman'da bir saat süren şiddetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İHA | 04.06.2018 - 20:19..
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Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağmur, Adıyaman'ı da etkiledi. Kent merkezinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve kısa süreli dolu hayatı felç etti. Bir saat süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle kentin kuzeyinden Atatürk Bulvarı’na gelen yağmur suyu araç trafiğini etkiledi. Araçlar göle dönen bulvarda ilerlemekte güçlük çekti.

Adıyaman sağanak yağışa teslim oldu VİDEO

Adıyaman sağanak yağışa teslim oldu

90 EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI

Vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar pantolonlarını yukarı sıyırarak sudan geçmeye çalıştı. Esnaflar iş yerlerini su basmasın diye ellerinde süpürgeler ile suyu uzaklaştırmaya çalıştı.

Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü, yaklaşık 1 saat içerisinde metrekareye 33 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri ise yaklaşık 90 ev ve iş yerini su bastığını bildirdi. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine müdahale etti.

Adıyaman sağanak yağışa teslim oldu

Adıyaman sağanak yağışa teslim oldu

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