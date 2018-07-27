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Adıyaman'da 12 kişi sinek ilaçlamasından zehirlendi

Kahta ilçesinde, sinek ilaçlaması yapılan köydeki 8'i çocuk 12 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DHA | 27.07.2018 - 08:55..
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Kahta'nın Narsırtı köyünde dün akşam, köyde sinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla ilaçlama yapıldı.

İlaçlama yapıldıktan bir süre sonra köydeki çocuklar ve bazı yetişkinler başlarının döndüğünü söyleyerek kusmaya başladı.

Adıyaman'da 12 kişi sinek ilaçlamasından zehirlendi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yakınlarının ihbarıyla köye çok sayıda ambulans gönderildi. Köye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı ve ilaçlamadan dolayı zehirlendiğini belirlediği 8’i çocuk 12 kişi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisine başlanan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 12 kişi sinek ilaçlamasından zehirlendi

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