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Adıyaman'da 180'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde yaşanan 5,5'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.

03.03.2017 - 11:26
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.07'de merkez üssü Samsat İlçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 180'i aşkın artçı sarsıntı kaydedildi.

Adıyaman'da 180'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedilen depremden sonra saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

180'İ AŞKIN ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4 ile 1 arasında değişiklik gösterdi. Son olarak saat 09.39'da 2,6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla son 20 saatte merkez üssü Samsat olan 180'i aşkın artçı sarsıntı yaşandı.

Adıyaman'da 180'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi

EVLERİ HASAR GÖREN VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

Evleri hasar gören ailelerden bazıları, Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda evlerini terk etmek istemeyen kimileri da sera olarak kullandıkları çadırlarda soğuktan korunmaya çalıştı. Geceyi dışarıda ve çadırlarda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle uyuyamadı.

Sabah erken saatte yaşanan 3.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı vatandaşları çadırlarından çıkarttı. Sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Gece boyunca artçı sarsıntılar nedeniyle uyuyamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

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