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Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

Kommagene Krallığı'ndan kalan Karakuş Tümülüsü'nde bulunan 2 bin yıllık aslan heykeli, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

06.07.2017 - 14:04
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Nemrut Dağı yol güzergahında bulunan Karakuş Tümülüsü'ndeki aslan heykelinin sol bölümü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

TAŞ PARÇALARINI ÇALDILAR

Heykelin sol baş bölümünün kırıldığı ve taş parçalarının da götürüldüğü görüldü. Güvenlik güçleri, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Karakuş Tümülüsü'ndeki heykelin tahrip edilmesi tepkilere yol açtı.

Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

ALMANYA'YA KAÇIRACAKLARDI

İlçedeki turizmci Mahmut Arslan, heykelin kıranların bulunup cezalandırılmasını istedi. Daha önce tümülüsün doğu cephesindeki sütunun üzerinde bulunan heykelin 1951 yılında Alman Arkeolog Prof. Karl Dörner taranfından çalınmak istediğini hatırlatan Mahmut Arslan, şunları söyledi: "Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Aslan heykeli, Alman Arkeolog Prof. Karl Dörner tarafından yere indirilerek insan gücü ile araçların gidebileceği batı terasına taşınmış. Dörner, aslan heykelini karayoluyla İskenderun Limanı'na götürüp, oradan da gemi ile Almanya'daki Berlin Müzesi'ne koyup sözde korunmasını sağlayacağını söylemiş. Ancak, yetkililerin durumu fark etmeleri ile Dörner, heykeli çalmakta başarılı olamamış.

Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

BU HEYKELİ KIRANLARIN ELLERİ KIRILSIN

Bakınız, buradaki Nemrut Dağı ve diğer tarihi eserler Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmiş. Bu insanlar dünya mirası olan bu tarihe, 2 bin yıllık bu heykele nasıl kıymışlar anlayamadım. Bu heykeli kıranların eller kırılsın."

Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

Adıyaman'da 2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

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