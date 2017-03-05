Adıyaman'da 24 saatte 70 deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 2 Mart Perşembe günü saat 14.07'de merkez üssü Samsat olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından, son 24 saatte 70'e yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

70'E YAKIN ARTÇI SARSINTI

Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar, 1 ila 3,2 büyüklüğünde meydana geldi. Özellikle saat 09.26'da yaşanan 3,2 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, ilçenin Uzuntepe, Yarımbağ, Taşkuyu ve Akdamar köylerinde de hissedildi. Akdamar köyü sakinlerinden Bedir Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perşembe gününden beri artçı sarsıntıların ara ara devam ettiğini söyledi.