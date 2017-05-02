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Adıyaman'da 31 yıllık su hasreti son buldu

Adıyaman merkeze bağlı Küçükoluklu mezrasının 31 yıllık su hasreti, açılan sondajla bitti.

02.05.2017 - 17:11
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Adıyaman merkeze bağlı İndere köyüne bağlı 20 haneli Küçükoluklu mezrası, 1986 yılından bu yana susuzluk yaşıyordu. İl Özel İdaresince 10 yıl önce köyde sondaj açıldı ve su bulundu.

Daha sonra köye su şebekesi döşendi ancak bir ay geçmeden su kurudu. Vatandaşlar, 4 kilometre mesafedeki İndere'den tankerlerle getirdiği suyu kullanarak yaşamlarını sürdürdü.

Adıyaman'da 31 yıllık su hasreti son buldu

"ÜÇ DEFA SONDAJ ÇALIŞMASI YAPTIK"

Şirketin sahibi Kemal İnce, üç defa sondaj çalışması yaptıklarını belirterek, "Çok şükür üçüncüsünde suyu çıkardık. Köy halkından bazıları, suyu görünce sevinçten ağladı." dedi.

Mezrada yaşayan Halit Mermer, İl Özel İdaresinin desteğiyle suya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür. Artık günlük işlerimizi yapıyoruz, çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Suyun gelmesini sağlayan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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