Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

Koyun sürüsünün sahibi Mehmet Karababa, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, koyunları düştüğü 5 metrelik kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

37 KOYUN KURTARILDI

Ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu kuyuya düşen 38 koyundan 37'si kurtarılırken birinin ise kuyuda telef olduğu belirlendi. Bazı koyunların ayaklarında kırık olduğu tespit edildi.

"KÖPEKLER SALDIRINCA SÜRÜ DAĞILDI"

Sürünün sahibi Karababa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkardığını söyledi.

Hayvanların bir anda kaçıştığını gördüğünü ifade eden Karababa, şunları kaydetti: "Sabah saat 05.00-06.00 arasıydı hayvanlar otlanıyordu. Ben de arpa vermek istedim. Baktım ki hayvanlar kaçıyor. Birkaç köpek hayvanların arasındaydı. Bazı koyunları yaralamışlardı. Sürünün hepsi bir tarafa dağılmıştı. Saydığımda bir kısmının yok olduğunu gördüm. Kaybolan koyunları kullanılmayan kuyunun içerisine düşmüş vaziyette buldum. İtfaiye ekipleri sağolsunlar gelip koyunları düştükleri kuyudan kurtardı."







