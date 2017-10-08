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Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

Köpeklerden kaçan 38 koyun düştüğü kuyudan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 1 koyun ise telef oldu.

08.10.2017 - 16:01
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Koyun sürüsünün sahibi Mehmet Karababa, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, koyunları düştüğü 5 metrelik kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

37 KOYUN KURTARILDI

Ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu kuyuya düşen 38 koyundan 37'si kurtarılırken birinin ise kuyuda telef olduğu belirlendi. Bazı koyunların ayaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

"KÖPEKLER SALDIRINCA SÜRÜ DAĞILDI"

Sürünün sahibi Karababa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkardığını söyledi.

Hayvanların bir anda kaçıştığını gördüğünü ifade eden Karababa, şunları kaydetti: "Sabah saat 05.00-06.00 arasıydı hayvanlar otlanıyordu. Ben de arpa vermek istedim. Baktım ki hayvanlar kaçıyor. Birkaç köpek hayvanların arasındaydı. Bazı koyunları yaralamışlardı. Sürünün hepsi bir tarafa dağılmıştı. Saydığımda bir kısmının yok olduğunu gördüm. Kaybolan koyunları kullanılmayan kuyunun içerisine düşmüş vaziyette buldum. İtfaiye ekipleri sağolsunlar gelip koyunları düştükleri kuyudan kurtardı."

Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü

Adıyaman'da 38 koyun kuyuya düştü


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