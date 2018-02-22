Adıyaman'da 700 tane uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ecstasy hapları Adıyaman’a getirip piyasaya sürecekleri tespit edilen M.Ç, M.G.S., C.Y. isimli şahısların bulunduğu otobüsü, Adıyaman girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Şahısların valizlerinin içerisinden 700 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslardan M.Ç. ve C.Y., çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.