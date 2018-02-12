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Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç sevkiyatı sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu

AA | 12.02.2018 - 23:49..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Malatya'daki askeri birliklerden gönderilen zırhlı araçlar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçerek sınıra ilerleyişini sürdürdü.

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allah'u ekber" sloganları atarak, askere destek verdi.

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli VİDEO

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

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