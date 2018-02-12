Adıyaman'da Afrin'e giden Mehmetçik'e sevgi seli

Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına aktaracak.

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Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Ortadoğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.