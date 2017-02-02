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Adıyaman'da baba oğul mahkeme yolunda vuruldu

Besni ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin mahkemesi öncesinde kan döküldü. Baba ile oğlu, av tüfeği ile vuruldu.

02.02.2017 - 14:33
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Olay, Adıyaman Besni'de Atatürk Caddesi Besni Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Mahkemeye giden baba Mehmet Özer (67) ile oğlu Ramazan Özer (33) kaldırımda yürürken yanlarına yanaşan bir araçtan av tüfeği ile ateş açıldı.

YARALANDILAR

Ateş açan şahıslar hafif ticari araç ile hızla olay yerinden hızla kaçarken, olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda baba Mehmet Özer karnından, oğul Ramazan Özer ise ayağından yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Saldırıyı Mehmet A. ve Bayram A. isimli şahısların gerçekleştirdiği öne sürülerek, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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