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Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

Adıyaman'da bir genci intihardan vazgeçiren polis, 4 katlı binadan sırtında indirdi.

DHA | 11.07.2018 - 01:14..
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16 yaşındaki Emrullah G. akşam saatlerinde intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alarak operasyonda başladı. Gencin yanına giden bir polis, Emrullah G.'yi ikna etmeyi başardı.

Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

POLİS SIRTINDA TAŞIDI

Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi adlıktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı.

Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti.

İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sırtında Emrullah G’yi taşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

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