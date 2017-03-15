Adıyaman'da bir motosiklete 3’ü çocuk 4 kişi bindi

Valilik Kavşağından Saat Kulesi kavşağı istikametine seyir eden motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, yanında bulunan yaşları 5-10 arasında değişen 3 çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

YOĞUN TRAFİKTE ORTADAN KAYBOLDU

Kazaya davetiye çıkaran yolculukta, sürücü ve çocukların hiç bir önlem almaması dikkat çekti. Motosiklette sıkışarak yolculuk eden ve birbirlerine sıkıca tutunan yolcular, görenlerin şaşkın bakışları arasında Adıyaman sokakların bir süre seyir etti. Motosiklet, yoğun trafiğin bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerinde gözden kayboldu.





