taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.24385
Euro
7.2975
Altın
1202.83
Borsa
93866.94

Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da boş bir arazi içerisinde erkek cesedi bulundu.

İHA | 29.08.2018 - 03:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Esentepe Mahallesi TOKİ binası yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde bir erkek şahsın hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan ve isminin Mehmet Zeynal Daşdelen (58), olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü tespit etti.

Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Zeynal Daşdelen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Zeynal Daşdelen’in hurdacılık işi ile uğraştığı belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu




Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

64
Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

7
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

3
Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

3
Çin ordusu Afganistan'da kamp kuruyor

Çin ordusu Afganistan'da kamp kuruyor

7
Bursaspor'dan 2 yeni transfer

Bursaspor'dan 2 yeni transfer

0
F-16'lar yerli lastiklerle görevde

F-16'lar yerli lastiklerle görevde

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM