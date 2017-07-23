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Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

23.07.2017 - 11:46
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Adıyaman'da girdiği telefon bayii tezgahında incelediği cep telefonlarından birini satın alan birini de çalan M.A., işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerden kimliği belirlenerek yakalandı.

Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

TELEFONU ALDI

Harıkçı Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisine, geçen Çarşamba günü giren M.A., tezgahta incelediği bir telefonunu satın alıp ayrıldı.

İşyeri sahibi, bir süre sonra bir telefonun eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

OPERASYONLA YAKALANDI

İhbarla bayiye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, M.A.'nın tezgahtaki bir telefonu elinin altına gizleyip çaldığı belirlendi.

Satın aldığı telefonun faturası ve kamera kayıtlarından kimliği belirlenen M.A., polis tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde çaldığı telefon da ele geçirilen M.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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