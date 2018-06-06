Adıyaman'da çocuk, 4 katlı binadan aracın üzerine düştü

Dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana gelen olayda, Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gülfioan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.