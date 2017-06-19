Adıyaman'da drone yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

KAYIT ZORUNLU

"İHA’ların (drone) temini, satışı, kayıt altına alınması, kullanılmasının; yer, zaman ve kişiler açısından sınırlandırılması, yasaklanması ve kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Her türlü İHA Drone alan, temin eden, kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, başka bir ilde kayıt ettirmiş olsalar dahi, Adıyaman ili sınırları içerisinde en yakın kolluk birimlerine aynı gün içinde kayıt ettirmeleri zorunludur. Yasak bölgelerde uçuş yapan İHA’nın, kullanıcısının tespitinin yapılamadığı hallerde, kolluk görevlileri tarafından İnsansız Hava Aracı'nın derhal uçuşu sonlandırılır, uçuşun sonlandırılması esnasında İnsansız Hava Aracı'nda meydana gelebilecek maddi zararlardan işlemi gerçekleştiren görevli sorumlu olmayacaktır."