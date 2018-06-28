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Adıyaman'da düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman’da düşen eğitim uçağının bakımlarının bir hafta önce yapıldığını söyledi.

İHA | 28.06.2018 - 11:11..
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Gaziantep’ten havalanan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağından biri, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, dün sabah saat 07.50 sıralarında Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düşmüştü.

Adıyaman'da düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

SON 6 SAATLİK UÇUŞU KALMIŞTI

Bu kaza sonucu parçalanarak hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal’ın (40), kursunu tamamlamak için 38 saatlik uçuş eğitiminin son 6 saatini alması gerektiği öğrenildi.

Adıyaman'da düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama


"PİLOTUMUZ OTOMATİK PİLOTA DOKUNMAMIŞ"

Uçağın düşme sebebi araştırılırken Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rektör Gür, eğitim uçağının bakımlarının bir hafta önce yapıldığını belirterek, "Öncelikle hayatını kaybeden pilotumuz için ülkemizin başı sağ olsun. Uçağımızın bakım aynı zamanda alt yapı teçhizat olarak bir hafta önce tamamen yapılmıştı. Sivil havacılığa ait sertifikalı uçuşlar verdiğimiz için bir hafta önce Samsun’dan kırım ekipleri ve bakım ekipleri gelerek uçağın tamamen bakımlarını yapmışlardı. Özellikle belirtmek isterim ki uçağımız ileri düzeyli bir uçak otomatik pilot çok güvenlidir. Pilot herhangi bir şekilde tereddüde düştüğü anda otomatik pilota dokunduğu anda Gaziantep Havalimanına inmek üzere kodlanmıştır. Burada uçak pilotumuz otomatik pilota da dokunmamış. Kırım ekipleri şu anda bütün araştırmaları yapıyorlar. Savcılığımız gerekli adli takibatını yapıyor. Biz de idari olarak gerekenleri yapıyoruz. En kısa sürede raporlar çıkınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

Adıyaman'da düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

Adıyaman'da düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

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