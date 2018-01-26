Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve gençlik merkezi üyesi 50 kişilik grup, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gelerek bahçeye zeytin fidanları dikti.

Askerlerle birlikte zeytin fidanı diken Gençlik Merkezi üyeleri burada birlik ve beraberlik mesajı vererek, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerler için dua ettiler. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, gençlere ve Müdür Keleş ile Müdür Tekin’e teşekkür etti.

Adıyaman'da genç kızlar askerliğe başvurdu VİDEO

Gençlik Merkezi üyeleri daha sonra Adıyaman Askerlik Şubesine geçerek Afrin’de gönüllü olarak savaşmak için dilekçe verdi.

Gençlik merkezi üyesi genç kızlar, askere katılmak için dilekçe verdiklerini, vatan için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını dile getirdiler. Genç kızların da dilekçe vermesinden dolayı oldukça gururlandıklarını belirten Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, gençlere teşekkür etti.

Gönüllü asker olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediğini vurgulayan Seher Bozkurt, “Askerlik şubesine gelip, asker olmak için dilekçe verdik. Bizler askerimizin her daim yanındayız. Vatanımız için ruhumuz, canımız feda” ifadelerini kullandı.