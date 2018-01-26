taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.029
USD
3,7420
EURO
4,6648
ALTIN
162,97
PETR
70,4700

Adıyaman’da genç kızlar askerliğe başvurdu

Adıyaman Gençlik Merkezi üyesi olan genç kızlar, Afrin’de gönüllü savaşmak için Adıyaman Askerlik Şubesine başvurdu.

İHA | 26.01.2018 - 13:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

S

Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve gençlik merkezi üyesi 50 kişilik grup, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gelerek bahçeye zeytin fidanları dikti.

Adıyaman’da genç kızlar askerliğe başvurdu

Askerlerle birlikte zeytin fidanı diken Gençlik Merkezi üyeleri burada birlik ve beraberlik mesajı vererek, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerler için dua ettiler. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, gençlere ve Müdür Keleş ile Müdür Tekin’e teşekkür etti.

Adıyaman'da genç kızlar askerliğe başvurdu VİDEO

Gençlik Merkezi üyeleri daha sonra Adıyaman Askerlik Şubesine geçerek Afrin’de gönüllü olarak savaşmak için dilekçe verdi.

Adıyaman’da genç kızlar askerliğe başvurdu

Gençlik merkezi üyesi genç kızlar, askere katılmak için dilekçe verdiklerini, vatan için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını dile getirdiler. Genç kızların da dilekçe vermesinden dolayı oldukça gururlandıklarını belirten Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, gençlere teşekkür etti.

Adıyaman’da genç kızlar askerliğe başvurdu

Gönüllü asker olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediğini vurgulayan Seher Bozkurt, “Askerlik şubesine gelip, asker olmak için dilekçe verdik. Bizler askerimizin her daim yanındayız. Vatanımız için ruhumuz, canımız feda” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da genç kızlar askerliğe başvurdu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

96
YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

118
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

142
ABD’li eski generalin zor anları

ABD’li eski generalin zor anları

32
Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

37
TSK: 343 terörist öldürüldü

TSK: 343 terörist öldürüldü

68
ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM