taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.807
USD
3,8127
EURO
4,4352
ALTIN
155,37
PETR
59,1700

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplık

Adıyaman'da bir imam hatip lisesine bir vatandaş tarafından kitaplık yaptırıldı.

27.10.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. Kitap

Hayırsever vatandaş tarafından Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kitaplık kuruldu. Kitap köşesinin açılışı Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal'ın katılımıyla yapıldı.

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplık

'OKU' şeklinde tasarlanan kitaplık, öğrencilerin ilgisini çekerek okumaya teşvik etmek amacı taşıyor.

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplık

Adıyaman'da esnaflık yapan 2 çocuk babası Yakup Tosun, okuma sevgisini çocuklara ve gençlere aşılama sevdalısı, basılı kitabı da bulunan bir yazar...

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplıkTosun'a çabalarından dolayı plaket takdim edildi

'OKU' ŞEKLİNDE KİTAPLIK

Kitaplığın 'OKU' şeklinde yapılması ve bir oda yerine okulun koridoruna yapılmasının sebebini; öğrencilerin kurduğu göz temasında bilinç altına okumayı yerleştirmek olarak açıklayan Tosun, gençlerin internet ve sosyal medyayı doğru kullandıkları takdirde tek başlarına sosyal farkındalık projelerini hayata geçirebileceklerini ifade ediyor.

Bundan 3 yıl önce başlattığı proje ile Park Kitaplığı'nı kuran Tosun, bunu sosyal ağlardan duyurarak diğer şehirlerden de yardımseverlerin ve Adıyaman Belediyesi'nin desteğini aldı.

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplıkPark Kitaplık

Öte yandan Adıyaman'ın simge yapılarından Keleş Konağı'nda da Tosun'un desteğiyle yapılmış bir kitaplık bulunuyor. Bu kitaplığın tasarımı da ilk ayet 'OKU'nun Arapçası olan 'İKRA' yazısı halinde...

Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplık

İlginizi Çekebilir
Didier Nourrisson’dan Sigaranın Kültürel Tarihi
Nourrisson, tütünün Kızılderililerden günümüze, sigaranın kültürel tarihini edebi zevkle anlatıyor.
Binbir Gece Masalları
Masallar öykü anlatıcılığı tarihindeki kurmaca yapıtların en güçlü ve etkileyici örneklerindendir.
Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı
Tarihçi yazar Koçak, tek partili hayattan demokrasiye geçiş sürecini bir solukta anlatıyor.
Dergah Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar
Dergah Yayınevi, 23 yeni kitabı okuyucularla buluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

236
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

53
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

104
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

48
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

53
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

70
Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM