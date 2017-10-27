Adıyaman'da vatandaştan okula kitaplık

Hayırsever vatandaş tarafından Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kitaplık kuruldu. Kitap köşesinin açılışı Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal'ın katılımıyla yapıldı.





'OKU' şeklinde tasarlanan kitaplık, öğrencilerin ilgisini çekerek okumaya teşvik etmek amacı taşıyor.

Adıyaman'da esnaflık yapan 2 çocuk babası Yakup Tosun, okuma sevgisini çocuklara ve gençlere aşılama sevdalısı, basılı kitabı da bulunan bir yazar...

Tosun'a çabalarından dolayı plaket takdim edildi

'OKU' ŞEKLİNDE KİTAPLIK

Kitaplığın 'OKU' şeklinde yapılması ve bir oda yerine okulun koridoruna yapılmasının sebebini; öğrencilerin kurduğu göz temasında bilinç altına okumayı yerleştirmek olarak açıklayan Tosun, gençlerin internet ve sosyal medyayı doğru kullandıkları takdirde tek başlarına sosyal farkındalık projelerini hayata geçirebileceklerini ifade ediyor.

Bundan 3 yıl önce başlattığı proje ile Park Kitaplığı'nı kuran Tosun, bunu sosyal ağlardan duyurarak diğer şehirlerden de yardımseverlerin ve Adıyaman Belediyesi'nin desteğini aldı.

Park Kitaplık

Öte yandan Adıyaman'ın simge yapılarından Keleş Konağı'nda da Tosun'un desteğiyle yapılmış bir kitaplık bulunuyor. Bu kitaplığın tasarımı da ilk ayet 'OKU'nun Arapçası olan 'İKRA' yazısı halinde...