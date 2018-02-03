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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

DHA | 03.02.2018 - 15:42..
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Uğur Işık yönetimindeki 31 E 3225 plakalı otomobil ile Rıza Önek yönetimindeki 02 BD 049 plakalı otomobil, çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada, sürücüler Işık ve Önek ile her iki araçta bulunan Emine Işık, Ramazan Talha Işık, Sultan Önek, Elif Korkmaz, Burak Korkmaz ve Selvi Önek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle araçlardaki yakıt kaçağına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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