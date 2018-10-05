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Adıyaman'da karakol önünde çatışma

Polisin Merkezi önündeki çatışmaya müdahale eden ekipler 11'i yaralı 21 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 05.10.2018 - 15:26..
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Olay, Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı polis merkezine getirdikleri sırada silahlı bir grup, gözaltındaki şahsı öldürmek için silahlarını ateşledi.

Karakol önündeki sıcak çatışma VİDEO

Polis ekipleri silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman'da karakol önünde çatışma

Adıyaman'da karakol önünde çatışma

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