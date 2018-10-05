Adıyaman'da karakol önünde kavga: 15 yaralı

Hocaömer Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen Uçar ile Önemli aileleri fertleri karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, kavgaya karışanları ayırarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yeşil Yurt Karakolu'na götürüldü.

KARAKOL ÖNÜNDE DE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Kavgayı duyan ve karakol önüne gelen Uçar ile Önemli aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tüfekler ile birbirine ateş açmaya başladı.

Takviye olarak gelen özel harekat polislerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı. Olayın ardından hastanelerde kavganın büyümemesi için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman'da silahlı kavga VİDEO

