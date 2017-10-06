Adıyaman'da kaza: HDP'li eski başkan ve 1 Suriyeli öldü

Gece geç saatlerde Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan E., yönetimindeki otomobil, Osman Sipahi idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Kazada eski HDP İlçe Başkanı Osman Sipahi ile motosikletteki Suriye uyruklu Yasin Halil yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Sipahi ve Halil'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.





