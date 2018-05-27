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Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Çelikhan ilçesinde TOKİ tarafından konutlara yuva yapan ve yumurtlama dönemine giren kırlangıçlar nedeniyle inşaat çalışmaları durduruldu.

İHA | 27.05.2018 - 00:05..
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İlçede devam eden 252 daireli TOKİ konutlarının B bloğunun çatı saçaklarına kırlangıçlar yuva yaptı. Yuva yapan onlarca kırlangıç yumurtlama döneminde olduğu için TOKİ yetkilileri yuvaların bulunduğu B bloğun dış cephesindeki çalışmaları durdurma kararı aldı. Yuvaların bozulmaması ve yumurtaların zarar görmemesi için dış cephe çalışmaları durduruldu.

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

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Konutların diğer bloklarında çalışmaların sürdüğünü belirten İnşaat Mühendisi Ramazan Taşpınar, yumurtlamak üzere olan kırlangıç yuvaları nedeniyle çalışmaların durduğunu ve yumurtlama sezonu sonuna kadar B bloktaki dış cephe çalışmalarının yapılmayacağını dile getirdi.

Vatandaşlarda çalışmaların kırlangıçlardan dolayı durmuş olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

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Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

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