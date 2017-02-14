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Adıyaman'da komşuların kavgası

Adıyaman’da, iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan silahlı ve sopalı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

14.02.2017 - 22:10
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Adıyaman'da komşuların kavgası

Malazgirt Mahallesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

SAĞA SOLA ATEŞ ETTİLER

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kavga olayına karışan şahıslar yanında getirdikleri sopalarla birbirine girerken bazı şahıslar ise pompalı av tüfeğiyle rastgele sağa sola ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da komşuların kavgası

2 OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alınırken olayda bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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