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Adıyaman’da komşuların silahlı sopalı kavgası: 8 yaralı

İki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına dönerken, 8 kişi gözaltına alındı.

15.02.2017 - 03:13
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Malazgirt Mahallesi’nde iki komşu arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Söz dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da araya girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirine giren tarafların kavgasında pompalı tüfekte kullanıldı.

Adıyaman’da komşuların silahlı sopalı kavgası: 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 8 kişi gözaltına alındığı olayda, bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda da sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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