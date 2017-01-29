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Adıyaman'da köylülerin referandum kavgası

Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçük mezrasının, bağlı bulunduğu Çatbahçe köyünden ayrılması için yapılan referandumda kavga çıktı.

29.01.2017 - 22:59
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Adıyaman’ın Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe köyünden ayrılması için yapılan referandumda 168 kişi oy kullandı. 168 kişiden 82 ’evet’, 79 ’hayır’ ve 1 tane oy ise geçersiz sayıldı.

EVETÇİLERLE HAYIRCILAR KAVGAYA TUTUŞTU

Yapılan seçimlerde ’evet’ oyu kullananlar ile ’hayır’ oyu kullananlar arasında aniden tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23), Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

Adıyaman'da köylülerin referandum kavgası

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

12 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan kavgaya müdahalede bulunarak olaya karıştığı iddia edilen toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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