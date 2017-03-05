taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Adıyaman'da okullar tatil
Samsat'ta ilk ve orta dereceli okullar Pazartesi ve Salı günleri tatil edildi.
05.03.2017 - 17:04
Haberler
Eğitim
Çarşamba günü eğitim çadır okullarda başlayacak.
AYRINTILAR GELİYOR..
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
YGS giriş yerleri açıklandı
Lisanüstü eğitim ve öğretim değişikliği Resmi Gazete'de
Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu oldu
ÖSYM, kamera sayısını iki katına çıkardı
Japonya'da Türk ekonomi pazarı tanıtıldı
Açıköğretim'de kayıt yenileme süresi uzatıldı
Rektör öğrencilerle yemekhaneyi bastı
ÖSYM: Öğrenciler eski kimliklerle YGS'ye girebilir
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin
144
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu
246
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde
45
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı
21
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor
13
Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi
90
15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi
87
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki
1,453 kez izlendi
2
Kadem'den 8 Mart Kadınlar Gününe özel video
2,079 kez izlendi
3
Erdoğan: 15 Temmuz gecesi şehit olanlar evet'çiydi
2,359 kez izlendi
4
Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya bir tepki daha
1,568 kez izlendi
5
Başbakan Binali Yıldırım: 16 Nisan'dan sonra PKK bitecek
3,531 kez izlendi
6
Canikli: Düşen savaş uçağının pilotunun tedavisi devam ediyor
6,914 kez izlendi
7
DEAŞ'tan temizlenen Bab'da hayata dönüş
1,458 kez izlendi
1
Tayland'da ineğe tecavüz girişimi
Tayland'da 40 yaşındaki adam, ineğe tecavüz etmeye kalkıştı. Tecavüz zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
2
Uludağ’da drone'lu güvenlik önlemi
Uludağ’da giriş çıkışlarda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollerde drone da kullanmaya başladı.
3
Hastaneler tüp bebek için Ajda Pekkan'ın peşinde
71 yaşında tüp bebek yöntemiyle anne olmak istediğini açıklayan Ajda Pekkan, hastanelerden gelen teklifleri değerlendiriyor.
4
Japonya’da kurtarma helikopteri düştü
Japonya'da bir kurtarma helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
5
MHP'den EVET kitapçığı
MHP, anayasa değişikliği halk oylamasında neden "evet" diyeceğini anlatan bir kitapçık hazırladı.
6
Galatasaray'a Antalya'da olaylı karşılama
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da, taraftarlar Antalya'da takımı protesto etti, yönetimi istifaya çağırdı.
7
Bakan Ağbal'dan 2B arazisi açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazi düzenlemeleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.
1
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin
FORBES'ta En Zengin 100 Türk listesinde 4. kez zirvede kalmayı başaran Murat Ülker, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.
2
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldırıldı.
3
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde
Akın Öztürk, İzmir'deki üsse ne zaman gitse ilk olarak "astsubay" Zekeriya Kuzu'yu soruyordu.
4
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, Ç.Rizespor maçında yaptığı 102 pasından 100'ünde isabet buldu.
5
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor
WhatsApp 30 Haziran itibariyle uygulamayı kullanamayacak olan işletim sistemlerini açıkladı.
6
Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi
Tuğrul Türkeş, CHP'nin referandum kampanyasında İngiltere'deki tanınmış bir hazır gıda ve kafe zincirinin reklamından ilham aldığını söyledi
7
15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi
15 Temmuz gecesi, asker üniforması giyen teröristler tarafından şehit edilen Resul Kaptancı'nın annesi, son isteğinin idam olduğunu söyledi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları