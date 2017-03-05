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Adıyaman'da okullar tatil

Samsat'ta ilk ve orta dereceli okullar Pazartesi ve Salı günleri tatil edildi.

05.03.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. Eğitim

Adıyaman'da okullar tatil

Çarşamba günü eğitim çadır okullarda başlayacak.

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