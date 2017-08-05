Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Kahta yönüne giden plakasız motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp, kaçtı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Yaşar Çetinkaya öldü, yanındaki Hamza Karakuş ise ağır yaralandı. Hamza Karakuş, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kondu.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Bulvarda sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalleli, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisler ile mahalleli arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye, destek olarak Çevik Kuvvet ve Özel Hareket polisleri gönderildi.

VALİ KALKANCI İKNA ETTİ

Polis geniş güvenlik önlemi alırken, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, olay yerine gelerek mahalleliyi sakinleştirdi. Mahalleli, Vali Kalkancı'nın sorunu çözeceğine dair söz vermesinin ardından yolu trafiğe açtı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalaması için çalışma başlattı.