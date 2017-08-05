taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5276
EURO
4,1564
ALTIN
142,81
PETR
52,3200

Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı mootosiklet ve otomobilin karıştığı kaza sonrası mahalleli, yolu trafiğe kapattı.

05.08.2017 - 01:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Kahta yönüne giden plakasız motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp, kaçtı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Yaşar Çetinkaya öldü, yanındaki Hamza Karakuş ise ağır yaralandı. Hamza Karakuş, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kondu.

Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Bulvarda sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalleli, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisler ile mahalleli arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye, destek olarak Çevik Kuvvet ve Özel Hareket polisleri gönderildi.

Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

VALİ KALKANCI İKNA ETTİ

Polis geniş güvenlik önlemi alırken, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, olay yerine gelerek mahalleliyi sakinleştirdi. Mahalleli, Vali Kalkancı'nın sorunu çözeceğine dair söz vermesinin ardından yolu trafiğe açtı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalaması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

Adıyaman'da ölümlü kaza sonrası mahalleli yolu kapattı

İlginizi Çekebilir
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı.
15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler ve ailelerine yönelik programda, şehit babasının, oğlu için yazdığı şiiri okuması duygulandırdı.
Kazada yaralanan genç: Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm
Konya'da yaşanan kazada şoka giren otomobil sürücüsü Kerem Daş, "Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm. Bana birisi mi çarptı ağabey" dedi.
Elazığ'da yük treni devrildi: 2 ölü
Malatya istikametine giden yük treni, henüz bilinmeyen nedenle raydan çıkarak devrildi ve 2 makinist yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

60
Paris'te Neymar formaları tükendi

Paris'te Neymar formaları tükendi

3
Galatasaray Fernando ile anlaştı

Galatasaray Fernando ile anlaştı

11
15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

0
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

5
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

0
Fikret Orman: İnşallah Süper Kupa'yı almak nasip olur

Fikret Orman: İnşallah Süper Kupa'yı almak nasip olur

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM