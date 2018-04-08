Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin 1956 yılında Güney Kore ile başladığı, ancak geri kaldığı nükleer enerji yolculuğunu 45 saniyede anlatan video..

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, genç futbolculara tavsiye vererek, "Avrupa'ya gidin ama Türk gibi yaşamayın, oranın kültürüne alışın" dedi.

İstanbul Boğazı'nın değişikliğe uğramamış yalılarından biri olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, yaşanan kaza sonrası büyük zarar görürken, kazadan hemen önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı.

4

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.