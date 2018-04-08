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Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Adıyaman Kahta'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

DHA | 08.04.2018 - 19:55..
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Öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde Erkan Ödül (25) yönetimindeki 55 KB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp Çataltepe köyü yakınlarında devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erkan Ödül ile otomobilde bulunan Fidan (20), Dilan (22), Şefika (49) ve Mustafa Ödül (15) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı






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