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Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

11.02.2017 - 06:28
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Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Ercan Ürek (47) yönetimindeki 44 PV 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 20 metre yüksekliğindeki Kahta Çayı Köprüsü'nden aşağı uçtu. Kazada, sürücüü Ürek ile yanındaki Naciye Canpolat (51), Handan Mengütemur (33), Yaren Mengütemur (15), Yunus Emre Mengütemur (11) ve Fatih Kılıç (16) yaralandı.

Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

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