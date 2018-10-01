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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 01.10.2018 - 10:05..
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Mehmet Sait Küçük idaresindeki otomobil Adıyaman- Kahta Karayolu 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Küçük yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil şarampolden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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