Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mehmet Sait Küçük idaresindeki otomobil Adıyaman- Kahta Karayolu 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Küçük yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza sonrası olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil şarampolden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.