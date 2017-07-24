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Adıyaman'da otomobile yılan girdi

Adıyaman'da otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

24.07.2017 - 16:53
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Yeşilyurt Mahallesi'nde 44 FP 139 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abuzer Karaca, ayağına yılanın dolandığını görünce kısa süreli panik yaşadı. Otomobili park edip kendisini dışarı atan Karaca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE ÇIKARDI

İhbarın ardından mahalleye gelen itfaiye erleri, kısa çalışmanın ardından otomobilin motor bölümüne giren yılanı bularak çıkardı ve kafese koydu. Bölgeden uzaklaştırılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da otomobile yılan girdi VİDEO



Adıyaman'da otomobile yılan girdi


Adıyaman'da otomobile yılan girdi

Adıyaman'da otomobile yılan girdi

Adıyaman'da otomobile yılan girdi

Adıyaman'da otomobile yılan girdi

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