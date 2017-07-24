Adıyaman'da otomobile yılan girdi

Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretleri kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı.

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Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Bakan Ağbal, dün yaptığı açıklamada; otomobil, sigara ve içkilerde verginin çok yüksek olduğunu itiraf etti.