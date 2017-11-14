Adıyaman'da otomobilin çarptığı korucu öldü

Kistik fibrozun ülkemizde sık görülen bir hastalık olduğunu biliyor musunuz?

Siirt'in Eruh ilçesinde 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkıyor. Bölgede kuyu sayısı 6'ya çıkarılacak.

Bir televizyon dizisiyle gündeme gelen pestisitin ne olduğunu biliyor musunuz?

1 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

2 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

3 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

4 CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.

5 İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 1-0 kazanan İsveç, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

6 Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı Cumhurbaşkanı ziyareti nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.