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Adıyaman'da otomobilin çarptığı korucu öldü

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı güvenlik korucusu 37 yaşındaki Sait Bahçeci, yaşamını yitirdi.

14.11.2017 - 11:42
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Kaza, dün gece Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Koçali köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik korucusu Sait Bahçeci'ye, sürücüsünü kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı korucu öldü

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bahçeci, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Bahçeci'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, jandarma kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı korucu öldü

Adıyaman'da otomobilin çarptığı korucu öldü

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