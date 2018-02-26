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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

İHA | 26.02.2018 - 19:12..
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Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hatice K. idaresindeki 02 AY 793 otomobil, önünde seyreden Talip Demir idaresindeki 34 BNF 06 plakalı otomobili solladığı esnada Demir idaresindeki otomobile yandan çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Meydana gelen çarpışma sonrası Talip Demir’in kullandığı 34 BNF 06 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Talip Demir (40) ile otomobilde bulunan Adıyaman Terziler Odası Başkanı Osman Demir (66), Sevgi Demir (42), Melik İskender Çakır (11), Nazife Güneş (57) yaralanırken, 55 yaşındaki Neriman Diş ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

YARALILAR TEDAVİDE

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Neriman Diş’in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

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