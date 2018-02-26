Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hatice K. idaresindeki 02 AY 793 otomobil, önünde seyreden Talip Demir idaresindeki 34 BNF 06 plakalı otomobili solladığı esnada Demir idaresindeki otomobile yandan çarptı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Meydana gelen çarpışma sonrası Talip Demir’in kullandığı 34 BNF 06 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Talip Demir (40) ile otomobilde bulunan Adıyaman Terziler Odası Başkanı Osman Demir (66), Sevgi Demir (42), Melik İskender Çakır (11), Nazife Güneş (57) yaralanırken, 55 yaşındaki Neriman Diş ise olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİDE
Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Neriman Diş’in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.