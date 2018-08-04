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Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA | 04.08.2018 - 00:06..
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Merkez Musalla Mahallesi TOKİ Konutları önünde bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesi önünde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olan ve isminin Mehmet Teyfik K. (51) olduğu öğrenilen bir şahıs 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlilere küfür ve hakaret etti.

Ardından şahsın çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe önce bıçak çeken şahıs daha sonra kaldığı baraka içerisinden 1 tabanca, 2 pompalı tüfekle çıkarak ateş etmeye başladı.

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

POLİSE ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERDİ

Polislere ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin 'teslim ol' çağrısına rağmen elindeki silahlar ile ateş etmeye devam eden şahıs son olarak pompalı tüfekleri bırakarak, belinde silah ile polislere doğru yürüdü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şahsı polisler sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polislere küfretmeye ve hakaret etmeye devam eden şahıs gazetecilere de küfretti.

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa bindirerek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Mehmet Teyfik K. isimli şahsın 20 yıllık imam olduğu ve 8 yıl önce psikolojik sorunlarından dolayı malulen emekli edildiği öğrenildi. Şahsın üzerinde ve kaldığı yerde çeşitli ilaçlar bulundu.

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Görgü tanıkları şahsın etrafa rastgele ateş ettiğini ve polisin olaya müdahale ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

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Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

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