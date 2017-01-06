taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.778
USD
3,6172
EURO
3,8295
ALTIN
136,94
PETR
57,2700

Adıyaman'da Reina saldırganı alarmı

Adıyaman'da bir vatandaş tarafından Reina saldırganın camide olduğuna dair ihbar alan polisler harekete geçti.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş Cami'de Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şahsa benzeyen birinin olduğu ihbarını alan polis ekiplerini alarma geçirdi.

Adıyaman'da Reina saldırganı alarmı

Cuma namazı için camiye gelen ve vatandaşlar tarafından ihbar edilen M.T. isimli vatandaş polis tarafından yakalanarak önce üst araması, daha sonra ise GBT sorgulaması yapıldı.

SALDIRGANA BENZEYEN M.T. ŞAŞKINLIK YAŞADI

Neden ihbar edildiğini bilmeyen ve daha sonra olayı gazetecilerden öğrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldırganın resimlerine baktı. Saldırganın resmini gören M.T. benzerlik karşısında şaşkınlık yaşadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

258
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

147
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

144
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

152
İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

0
Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

163
New York Times'da maklube tarifi

New York Times'da maklube tarifi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM