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Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar bulundu

Kaçak kazı yapan şahıslar Roma Dönemi'ne ait oda mezar buldu. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA | 17.01.2018 - 10:14..
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Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyü Kız Boğan mevkinde yapılan kaçak kazıda Roma Dönemi'ne ait kapı taşı bulunan oda mezar bulundu. Kazı sonrasında ortaya çıkan oda mezarı vatandaşlar jandarma ekiplerine bildirdi.

MEZARIN İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri kazı yapılan yerde yaptıkları çalışmada, oda mezarın Roma Dönemine ait olduğunu fakat diğer mezarlardan farklı olarak bu mezarın iri taş ve kumdan yapıldığını, mezarın kapı taşının olduğunu tespit etti.

Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar bulundu

Bulunan oda mezarın tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne önerileceği öğrenildi.

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